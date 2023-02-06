دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 912 قتيلا و5 آلاف و385 مصابا، وفقا لوكالة الأناضول الرسمية التركية الإثنين.

وقال أردوغان: "زلزال مرعش الذي وقع فجر اليوم (الإثنين)، يعد أكبر كارثة عشناها منذ زلزال أرزينجان عام 1939".

وتابع الرئيس التركي قائلا: "دولتنا تحركت عبر كافة مؤسساتها على الفور منذ لحظة وقوع الزلزال وولاياتنا استنفرت كل إمكانياتها".

وأردف أردوغان قائلا: "تلقينا عروضا للمساعدة من 45 دولة إلى جانب دول "الناتو" والاتحاد الأوروبي"، حسب قوله.