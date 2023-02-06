نتنياهو: سنساعد المنكوبين في سوريا وسنرسل طواقم إغاثة إلى تركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإثنين، عن تقديم مساعدات للمنكوبين من الزلزال في سوريا وإرسال طواقم إغاثة وإنقاذ وأدوية إلى تركيا.

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء الإسرائيلية على تويتر تغريدة جاء فيها: " أعلن رئيس الوزراء نتنياهو في سياق وضع حجر الأساس لمشفى للاطفال في شيبا عن تقديم مساعدات للمنكوبين في سوريا".

ونقلت الصفحة عن نتنياهو قوله: "بالـ24 ساعة الماضية وقعت هزة ارضية عنيفة بتركيا وشملت مناطق اضافية وأصدرت تعليمات، بناء على طلب حكومة تركيا بارسال طواقم اغاثة و انقاذ وادوية... هكذا نعمل في كل انحاء العالم".

وكان قد أسفر زلزال وقع في تركيا، الإثنين، عن سقوط أكثر من 1500 قتيل في محافظات سورية وولايات تركية، وفقا لحصيلة غير نهائية.