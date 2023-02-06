دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدرت السفارة السعودية في تركيا بيانا أكدت فيه عدم تلقيها أي بلاغات بشان وجود مواطنين سعوديين في منطقة وقوع الزلزال المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص في البلاد، الإثنين.

وقالت السفارة في بيانها: "إشارة إلى ما أعلنته إدارة الكوارث والطورائ التركية بوقوع هزة أرضية في جنوب تركيا فجر الإثنين 6 فبراير 2023 م، فإن السفارة في أنقرة تنوه بأنها لم تتلق حتى اللحظة أي بلاغات عن وجود مواطنين سعوديين في تلك المنطقة".

وأضافت السفارة السعودية في بيانها بالقول: "وتتابع السفارة مع السلطات التركية للتأكد من عدم وجود مواطنين في المناطق المتضررة"، حسب قولها.

وأردفت سفارة الرياض في أنقرة: "وتهيب السفارة بالمواطنين الموجودين في منطقة الزلزال باتخاذ الحيطة والحذر والتواصل معها على الرقم المخصص لذلك في أسرع وقت ممكن".

وكانت قد تداولت بعض الحسابات أنباء عن وقوع وفيات بين المواطنين السعوديين في منطقة الزلزال، لكن البيان الصادر عن السفارة يؤكد عدم صحة تلك المعلومات.