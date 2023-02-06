دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الصحة السورية عن ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وتأثرت به محافظات سورية إلى 237 والإصابات إلى 639، في حين سجلت تركيا 76 حالة وفاة و440 إصابة.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية عن سقوط 76 قتيلا وإصابة 440 آخرين في 7 ولايات جراء "زلزال قهرمان مرعش" الذي بلغت قوته 7.4 درجات على مقياس ريختر فجر الإثنين، وفقا لوكالة الأناضول الرسمية التركية.

وكان معاون وزير الصحة السوري، الدكتور أحمد ضميرية، قد أعلن أن عدد الوفيات في محافظات حلب وحماة واللاذقية السورية جراء الزلزال الذي كان مركزه جنوب تركيا وتأثر به عدد من المحافظات السورية بلغ 42، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا.

وقال ضميرية: " 42 وفاة و 200 إصابة في حلب وحماة واللاذقية جراء الزلزال في حصيلة غير نهائية"، حسب قوله.

من جانبه، قال مدير عام المركز الوطني لرصد الزلازل في سوريا، الدكتور رائد أحمد إن "الأشد تأثراً (بالزلزال) المناطق القريبة من مركز الزلزال في إدلب واللاذقية وحلب".

وتابع أحمد قائلا: "حدثت وستحدث هزات ارتدادية تباعاً لكنها أضعف بكثير من قوة الزلزال الذي وقع، ويمكن للمواطنين الذين نزلوا من بيوتهم إلى الطرقات العودة لمنازلهم في حال عدم تصدعها، لأن جميع الهزات الارتدادية اللاحقة أضعف شدة".

وأوضح أحمد أن هذا الزلزال يُعد الأقوى الذي تشهده البلاد منذ عام 1995، وفقًا لما نقلته الوكالة السورية الرسمية.

من جانبها، أعلنت منظمة الدفاع المدني السورية المعروفة بـ"الخوذ البيضاء" والتي تنشط في الأماكن التي تسيطر عليها المعارضة السورية عن وجود انهيارات سكنية جراء الزلزال ووجود ضحايا عالقين تحت الأنقاض ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات المصابين.

وتأثر لبنان بالزلزال، إذ شعر السكان في العديد من المناطق اللبنانية بالهزة الأرضية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.