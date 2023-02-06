إسطنبول، تركيا (CNN) – أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية عن سقوط 76 قتيلا وإصابة 440 آخرين في 7 ولايات جراء "زلزال قهرمان مرعش" الذي بلغت قوته 7.4 درجات على مقياس ريختر فجر الإثنين، وفقا لوكالة الأناضول الرسمية التركية.

وأجرت إدارة الكوارث والطوارئ اجتماعا مع وزارة الخارجية ودعت إلى تقديم مساعدات دولية طالبة المساعدة "في مجال البحث والإنقاذ في المدن".

وقالت رئاسة الإدارة إن الزلزال وقع عند الساعة 4:17 بالتوقيت المحلي تبعته 32 هزة ارتدادية.

وأشار البيان إلى أن أكثر الولايات التي تأثرت بـ"شدة" من الزلزال في عموم تركيا هي قهرمان مرعش وهاطاي وعثمانية وغازي عنتاب وسانلي أورفة وغازي غنتاب.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ إنه تم الإعلان عن الزلزال في المستوى الرابع فيما يتعلق بخطة تركيا للاستجابة للكوارث.