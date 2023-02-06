تركيا: ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال المدمر إلى 284 والإصابات إلى 2323

إسطنبول، تركيا (CNN) –لقي 284 شخصا على الأقل مصرعهم وأُصيب 2323 آخرين في تركيا بعد أن ضرب زلزال مدمر أجزاء من جنوب البلاد، صباح الإثنين، وفقا لنائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي.

وقال نائب الرئيس إن حوالي 1710 مبان تضررت في 10 مدن حتى الآن.

بلغ إجمالي عدد القتلى في جميع أنحاء تركيا وسوريا الآن ما لا يقل عن 521 شخصًا.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في وقت سابق عن سقوط 76 قتيلا وإصابة 440 آخرين في 7 ولايات جراء "زلزال قهرمان مرعش" الذي بلغت قوته 7.4 درجات على مقياس ريختر فجر الإثنين، وفقا لوكالة الأناضول الرسمية التركية.

وأجرت إدارة الكوارث والطوارئ اجتماعا مع وزارة الخارجية ودعت إلى تقديم مساعدات دولية طالبة المساعدة "في مجال البحث والإنقاذ في المدن".

وقالت رئاسة الإدارة إن الزلزال وقع عند الساعة 4:17 بالتوقيت المحلي تبعته 32 هزة ارتدادية.

وأشار البيان إلى أن أكثر الولايات التي تأثرت بـ"شدة" من الزلزال في عموم تركيا هي قهرمان مرعش وهاطاي وعثمانية وغازي عنتاب وسانلي أورفة وغازي غنتاب.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ إنه تم الإعلان عن الزلزال في المستوى الرابع فيما يتعلق بخطة تركيا للاستجابة للكوارث.