ارتفاع أعداد قتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 2300 شخص

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات التركية والسورية ومنظمات الدفاع المدني عن ارتفاع أعداد القتلى إلى 2318 شخصًا على الأقل إثر زلزال بقوة 7.8 درجة ضرب البلدين، فجر الاثنين، وهو أحد أقوى الزلازل الذي يضرب المنطقة منذ نحو 100 عام.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال كان في محافظة غازي عنتاب التركية، على عمق 24.1 كيلومتر. وتبع الزلزال الأول العديد من الهزات الارتدادية التي كان من بينها زلزال آخر بلغت قوته 7.5 درجة على مقياس ريختر. وشعرت المنطقة بعدة هزات قوية، بما في ذلك دول مجاورة مثل لبنان وإسرائيل.

وبحلول الساعة 12:20 ظهرًا بتوقيت غرينيتش (3:20 عصرًا بتوقيت دمشق)، أعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 430 قتيلًا و1284 مصابًا، وذلك في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة. فيما أعلنت منظمة "الخوذ البيضاء" للدفاع المدني (غير حكومية) عن ارتفاع عدد الضحايا في المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة شمال غرب سوريا إلى 390 قتيلا و1000 مصاب على الأقل.

وبحلول الساعة 2:30 بتوقيت غرينيتش (5:30 عصرًا بتوقيت أنقرة)، أعلنت وكالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية ارتفاع عدد القتلى إلى 1498 شخصًا، وإصابة أكثر من 8 آلاف آخرين. وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، في بيان، إنه لا يوجد حاليا أي خطر حدوث موجات تسونامي في سواحل البلاد شرقي البحر المتوسط.