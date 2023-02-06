بسبب الزلزال.. الخوذ البيضاء تعلن شمال غرب سوريا "منطقة منكوبة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت الخوذ البيضاء السورية، والمعروفة أيضًا باسم الدفاع المدني السوري، في بيان لها يوم الإثنين أن شمال غرب سوريا "منطقة منكوبة".

وجاء في البيان: "ندعو كافة السلطات المحلية والقوى المدنية لتعبئة كوادرها، ونوصي كافة المنظمات الإنسانية والصحية والإغاثية العاملة في سوريا بتقاسم العمل وفق نظام التكافؤ وتوزيعها الجغرافي لضمان تغطية الاحتياجات الضرورية. بقدر المستطاع"، وفقا للبيان.

وقالت المنظمة إن مئات الأشخاص أصيبوا ووقعوا تحت الأنقاض ولقي العشرات حتفهم، لكنها لم تحدد الأرقام الدقيقة.

وارتفعت حصيلة القتلى جراء الزلزال في سوريا إلى 111 والإصابات إلى 516 وفق ما أعلنته وزارة الصحة السورية التابعة للحكومة.