بايدن يتصل بأردوغان بشأن الزلزال.. والبيت الأبيض يوضح تفاصيل الاتصال

(CNN)-- قال البيت الأبيض، الاثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي، على أن الولايات المتحدة "مستعدة لتقديم أي مساعدة مطلوبة" لتركيا، وأعرب بايدن عن تعازيه نيابة عن الشعب الأمريكي لمن أصيبوا أو فقدوا أحباءهم في الزلزال الذي شهدته تركيا، فجر الاثنين.

وأضاف البيت الأبيض، في بيان، أن بايدن ذكر أن واشنطن "مستعدة لتقديم أي وكل مساعدة مطلوبة لتركيا حليفتنا في (الناتو) إثر هذه المأساة".

وتابع البيان: "الرئيس (جو بايدن) أشار إلى أن الفرق الأمريكية تنتشر بسرعة لدعم جهود البحث والإنقاذ التركية وتنسيق المساعدات الأخرى التي قد يحتاجها الأشخاص المتضررون من الزلازل، بما في ذلك الخدمات الصحية أو مواد الإغاثة الأساسية".

يذكر أن أردوغان أعلن، في وقت سابق من الاثنين، الحداد الوطني لمدة 7 أيام وتنكيس الأعلام، على أرواح الضحايا الذين قتلوا بسبب الزلزال المدمر.

وكتب الرئيس التركي، عبر حسابه على تويتر: "بسبب الزلزال الذي حدث في بلادنا تم إعلان فترة حداد وطني لمدة 7 أيام، وسيرفع علمنا لنصف الساري حتى غروب شمس يوم الأحد 12 فبراير/شباط في جميع أنحاء بلادنا وعلى الممثليات الخارجية".

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر تركيا وسوريا، فجر الاثنين.

وسارعت كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت بجانب باكستان وهولندا وغيرها، الاثنين، إلى الإعلان عن تقديم مساعدات عاجلة إلى السلطات السورية والتركية لمساعدة البلدين في التغلب على كارثة الزلزال المدمر.