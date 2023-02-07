دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال المدمر إلى 3 آلاف و381 وعدد المصابين إلى 20 ألفا و426، في حين شهدت حصيلة الضحايا في سوريا ارتفاعا أيضا.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية عن قفزة كبيرة بأعداد القتلى وذلك بعد أن سجلت 2921 قتيلًا في وقت سابق من اليوم.

وقفزت اعداد الإصابات من 15834 إلى 20 ألفا و426 على مدار الساعات القليلة الماضية.

أما وزارة الصحة السورية فأعلنت ارتفاع أعداد القتلى جراء الزلزال في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية إلى 812 والإصابات إلى 1449، وفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وبهذه الأرقام يبلغ إجمالي عدد القتلى في عموم سوريا وتركيا أكثر من 4850 في غضون أقل من يومين، علما أن الحصيلة قابلة للزيادة بسبب استمرار عمليات البحث والإنقاذ، في حين كسر عدد المصابين حاجز الـ23 ألفا، مع احتساب عدد المصابين والقتلى في مناطق سيطرة المعارضة السورية.