دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصف المستشار الرئاسي في الإمارات، أنور قرقاش، "التجاذب" حول المحاور والتغيرات السياسية العربية على مواقع التواصل ووسائل الإعلام بـ"غير الصحي"، الثلاثاء، مشيرا إلى أن السعودية ومصر ستبقيان محور توجهات الإمارات.

وقال قرقاش عبر صفحته الرسمية على تويتر: "ما يحدث في الإعلام ووسائل التواصل من تجاذب حول محاور وتغيرات السياسة العربية وضع غير صحي ويفتح الباب للانقسام والفرقة في الوقت الذي تحتاج فيه منطقتنا التكاتف والتضامن".

وأردف المستشار الرئاسي في الإمارات قائلا: " توجه الإمارات أساسه وحدة الكلمة والصف وفي هذا الإطار كانت وستبقى الشقيقتان السعودية ومصر محور توجهاتنا ومواقفنا"، على حد قوله.

وتشكل السعودية ومصر والإمارات والبحرين أضلاع المحور الذي يُسمى بـ"الرباعي العربي"، والذي تربط دوله علاقات دبلوماسية واقتصادية وثيقة.

واستضافت الإمارات في يناير/كانون ثاني الماضي، قمة سداسية في أبوظبي شهدت مشاركة مصر والبحرين والأردن وعُمان وقطر.