لندن، المملكة المتحدة (CNN)—لقي آلاف الأشخاص مصرعهم في تركيا وسوريا وأصيب آلاف آخرون بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة مقاطعة غازي عنتاب التركية بالقرب من الحدود السورية في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين.



يعد الزلزال الأقوى الذي يضرب تركيا منذ عام 1939، عندما قتل زلزال بنفس القوة 300 ألف شخص. تم تسجيل الهزات الأرضية من زلزال يوم الاثنين وتوابعه في جميع أنحاء المنطقة حتى الآن، بما في ذلك في لبنان وإسرائيل والعراق والأردن.



تبع ذلك هزة ارتدادية بلغت قوتها 6.7 درجة بعد 11 دقيقة، بالإضافة إلى هزة ارتدادية 7.5 بعد عدة ساعات في الساعة 1:24 مساءً. بالتوقيت المحلي، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. الهزة الارتدادية التي بلغت قوتها 7.5 درجة هي الأقوى من بين أكثر من 60 هزة ارتدادية تم تسجيلها على مدار اليوم في تركيا، بعضها بعد أكثر من 12 ساعة من الزلزال الأول.