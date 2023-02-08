السعودية تكشف حجم التبرعات لسوريا وتركيا عبر منصة "ساهم"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المملكة العربية السعودية وصول حجم التبرعات للمتضررين من الزلزال الذي شهدته سوريا وتركيا إلى 17 مليار ريال سعودي (4.5 مليار دولار أمريكي)، عبر منصة "ساهم".

ووجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بإطلاق حملة شعبية لمساعدة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا عبر منصة "ساهم"، الثلاثاء.

وتبرع أكثر من 100 ألف شخص عبر المنصة وبلغ إجمالي التبرعات أكثر من 17 مليار ريال سعودي، وفقا لقناة الإخبارية السعودية الرسمية.

وتأثرت تركيا وسوريا بوقوع زلزال مدمر فجر الإثنين، في وسط تركيا، وتبعته هزات ارتدادية أسفرت عن مقتل وإصابات الآلاف.