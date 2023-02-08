السعودية.. حادث داخل حرم سكة قطار الحرمين والشركة المشغلة توضح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— احترقت سيارة ركاب في حادث بعد سقوطها على خط سكة الحديد لقطار الحرمين في جدة، فجر الأربعاء، وفقا لبيان نشرته شركة مشروع القطار السعودي الإسباني المشغلة لقطار الحرمين.

وقالت الشركة في البيان الذي نشرته إمارة منطقة مكة على صفحتها الرسمية بتويتر: "عند حوالي الساعة الثانية من يوم الأربعاء 8 فبراير 2023، وقع حادث مروري داخل حرم سكة قطار الحرمين السريع عند تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز بمحافظة جدة.."

وتابعت الشركة أن الحادث جاء "نتيجة سقوط إحدى المركبات داخل حرم السكة واحتراقها"، لافتة إلى أنه "لم تنتج عن ذلك وفيات ولله الحمد، حيث تم تفعيل خطة الطوارئ والتواصل مع الجهات المعنية ونقل المصابين لتلقي الإسعافات اللازمة".

وأضافت: "وفورا تم الانتهاء من حصر الأضرار ومباشرة العمل على إصلاحها، ولن يكون لذلك أي تأثير على حركة القطارات وجدول الرحلات".