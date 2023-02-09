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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- تعهدت فرنسا، الخميس، بتقديم 12 مليون يورو (12.92 مليون دولار أمريكي) للسوريين المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا، الاثنين الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، إن المساعدات ستوجه من خلال الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية "التي تعمل مباشرة مع السكان المتضررين في جميع المناطق التي ضربها الزلزال".

وستتضمن المساعدات 5 ملايين يورو (5.38 مليون دولار أمريكي) عبر الأمم المتحدة و5 ملايين يورو أخرى عبر منظمات غير حكومية فرنسية ودولية "تعمل على الاستجابة الطارئة في قطاعات الصحة والإيواء والمياه والتنظيف والصرف الصحي".

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الـ2 مليون يورو المتبقية تتم دراسة تقديمها على شكل مساعدات غذائية.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي رفضت فيه دول غربية إرسال مساعدات مباشرة للنظام السوري، الذي تفرض عليه عقوبات.

وكانت قافلة مساعدات تابعة للامم المتحدة قد عبرت الحدود بين تركيا وشمال غرب سوريا، في وقت سابق الخميس، للمرة الأولى منذ وقوع الزلزال.

وعبرت القافلة، المكونة من 6 شاحنات تحمل معدات تتعلق بالإيواء ومواد غير غذائية، منفذ باب الهوى الحدودي، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون المساعدات الإنسانية.