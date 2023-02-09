زلزال جديد خفيف في نابلس ولبنان يسجل هزة بقوة 4.2

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت السلطات الفلسطينية، الأربعاء، تسجيل هزة أرضية جديدة خفيفة بلغت قوتها 3.5 درجة على مقياس ريختر، وذلك بعد تسجيل هزة أرضية خفيفة في وقت سابق من اليوم ذاته، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وذكرت الوكالة الفلسطينية: "في الساعة 4:58 مساء حسب التوقيت المحلي للقدس، ضرب زلزال خفيف الأراضي الفلسطينية، ومركزه جنوب شرق نابلس".

وفي لبنان، ذكرت الوكالة الرسمية بالبلاد بتقرير نقلا عن المركز الوطني للجيوفيزياء في منطقة بحنس التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية: "عند الساعة 20،58 بالتوقيت المحلي وقعت هزة بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر على بعد 5 كيلومترات من الهرمل جنوبا، وشعر بها سكان البقاع والشمال والمتن وكسروان وبيروت".

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، أن "مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية سجل مساء اليوم الأربعاء زلزالا بقوة 4.3 ريختر على الحدود السورية اللبنانية"، ناقلة على لسان رئيس المرصد، غسان سويدان، قوله إن "الزلزال المسجل في تمام الساعة 9:58 مساء بتوقيت الأردن وقع على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد 55 كليومترا جنوب شرق مدينة طرابلس".