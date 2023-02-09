كوريا الشمالية تعزي تركيا في ضحايا الزلزال

(CNN)-- بعثت وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي رسالة تعزية إلى نظيرها التركي مولود جاويش أوغلو، الأربعاء، في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، يوم الاثنين.

وبحسب وسائل إعلام كورية شمالية رسمية، عبرت الوزيرة عن "تعاطف بيونغيانغ العميق وتعازيها للضحايا وعائلاتهم، وأنها تأمل في أن تتعافى حكومة تركيا وشعبها من آثار الزلزال بأسرع ما يمكن".

وارتفعت، الخميس، حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، يوم الاثنين، إلى 15 ألف و383 قتيلا على الأقل، بحسب السلطات.

وزاد عدد القتلى في تركيا بأكثر من 3 آلاف في غضون ساعات ووصل إلى 12 ألف و391، وفقا لوكالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، الخميس.

وفي سوريا، بلغ العدد الإجمالي للقتلى 2992، على الأقل، بما في ذلك 1730 في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في الشمال الغربي، وفقا لمجموعة الدفاع المدني "الخوذ البيضاء"، و 1262 قتيلا في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وفقا لوسائل الإعلام الحكومية السورية .

كان الاتحاد الأوروبي أعلن عن عقد مؤتمر للمانحين لجمع الأموال لتركيا وسوريا حيث يواصل البلدان مواجهة الدمار الناجم عن الزلزال.

وسيقام المؤتمر في العاصمة البلجيكية، بروكسل، وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على أن أولوية الكتلة الآن "العمل على مدار الساعة لإنقاذ أرواح قدر الإمكان في الوقت الذي لا يزال فيه الكثير من الناس عالقين تحت الأنقاض".

وقال الاتحاد الأوروبي إن العملية الحالية هي واحدة من "أكبر عمليات البحث والإنقاذ على الإطلاق" التي يتم تنفيذها من خلال آلية الحماية المدنية.

وأعلنت المملكة العربية السعودية وصول حجم التبرعات للمتضررين من الزلزال إلى 40 مليون ريال سعودي (10.7 مليون دولار أمريكي)، عبر منصة "ساهم"، حتى مساء الأربعاء.

ووجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بإطلاق حملة شعبية لمساعدة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا عبر منصة "ساهم"، الثلاثاء.

وتبرع أكثر من 100 ألف شخص عبر المنصة وبلغ إجمالي التبرعات أكثر من 40 مليون ريال سعودي، وفقا لقناة الإخبارية السعودية الرسمية.