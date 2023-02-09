دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نعى ديوان الرئاسة الإماراتية، في بيان، الخميس، الشيخة مريم بنت عبدالله بن سليم الفلاسي، والدة الشيخة سلامة بنت حمدان، زوجة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) بأن صلاة الجنازة على الشيخة مريم جرت في جامع الشيخ سلطان بن زايد الأول، ووري جثمانها الثرى في مقبرة البطين.

وأضافت "وام" أن الشيخ محمد بن زايد تقبل التعازي في وفاة الشيخة مريم من الشيوخ وجموع المواطنين في قصر المشرف بأبوظبي.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد تزوج الشيخة سلامة بنت حمدان بن محمد آل نهيان عام 1981 وله منها 4 أبناء و5 بنات، وفقا للموقع الرسمي لديوان ولي عهد أبوظبي.