"الخوذ البيضاء" بسوريا: أمل العثور على ناجين على قيد الحياة يتلاشى

(CNN)— قالت منظمة "الخوذ البيضاء" السورية التطوعية المعروفة باسم الدفاع المدني السوري (غير حكومية) إنها تعمل دون توقف لأكثر من 90 ساعة "في ظروف صعبة للغاية"، لإنقاذ الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض في أعقاب الزلزال المميت الذي ضرب تركيا وسوريا.

وأضافت المنظمة التطوعية إنها ستواصل عمليات الإنقاذ في المناطق المتضررة التي تسيطر عليها المعارضة شمال سوريا، محذرة بتغريدة من أن الأمل في العثور على ناجين "يتلاشى" الآن.

ويذكر أن المناطق المتضررة من الزلزال تشمل ريف حلب شمال سوريا وريف إدلب شمال شرقي سوريا.

ويشار إلى أنه وحتى صباح الجمعة، ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، الاثنين، إلى 21719 قتيلا على الأقل، وحوالي 79487 جريحا، بحسب ما أعلنت السلطات في البلدين.