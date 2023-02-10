القدس (CNN) -- قُتل شخصان على الأقل، بينهما طفل، الجمعة، عندما صدمت سيارة أشخاصًا في محطة للحافلات في القدس، فيما وصفته الشرطة بأنه "هجوم دهس إرهابي".

وأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإغلاق منزل المشتبه به في حادث الدهس وهدمه، بحسب ما أعلن مكتبه في بيان..

كما أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بإلقاء القبض على أي أشخاص لهم صلة بمنفذ حادث الدهس بالقدس.

وقالت منظمة "نجمة داوود الحمراء" إن الطفل توفي في مكان الحادث، وأعلن مستشفى شعاري زيديك في وقت لاحق وفاة رجل في العشرينات من عمره متأثرا بجراحه من الحادث.

وأضافت "نجمة داود الحمراء" أن خمسة آخرين أصيبوا، بينهم طفلان أحدهما في حالة حرجة، وأعلنت الشرطة أن المشتبه به "حُيد" في موقع تنفيذ الهجوم.

ووقع الحادث في محطة حافلات عند مفترق راموت في منطقة تعتبرها إسرائيل من أحياء شمال القدس.

وكانت إسرائيل قد احتلت هذه المنطقة من الأردن عام 1967 وضمتها إلى أراضيها، لذلك يعتبرها الفلسطينيون ومراقبون دوليون "مستوطنة على أرض محتلة".