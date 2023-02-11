(CNN)-- أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز، الجمعة، أنه سيتبرع بمبلغ مليون جنيه إسترليني (1.2 مليون دولار) لتوفير المساعدات الإنسانية لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، يوم الاثنين.

وقال الدوري الإنجليزي، في بيان: "نشعر بحزن عميق بسبب الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا، والتي أودت بحياة الآلاف من الناس".

وَأضاف: "ستقدم الرابطة تبرعا قيمته مليون جنيه إسترليني لصندوق الطوارئ والكوارث لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين ".

وتابع: " سيرتدي لاعبو الدوري والحكام شارات سوداء في المباريات نهاية هذا الأسبوع، احتراما لأولئك الذين فقدوا حياتهم، أو المتضررين من هذه الأحداث المأساوية.

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال اللذي ضرب تركيا وسوريا يوم الاثنين إلى أكثر من 22 ألف قتيل، بحسب السلطات.