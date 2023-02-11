لبناني رفضوه أهل حبيبته فألقى 3 قنابل يدوية على بيتهم.. وهذه النتيجة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تقارير عن إقدام ساب لبناني بإلقاء 3 قنابل يدوية على منزل أهل فتاة تقدم بخطبتها بعد أن رفضوه الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

وكشفت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية تفاصيل عن الحادثة بتقرير قالت فيه: "ألقى أحد المواطنين 3 قنابل في بلدة راميا الجنوبية على منزل الفتاة التي يحبها (من آل بلاغي)، بعدما رفضته العائلة، ما أدى إلى اندلاع حريق في المنزل، كما وتسبب باحتراق سيارتين في المكان، من دون تسجيل إصابات بشرية".

وتابعت الوكالة في تقريرها: "وقد عملت فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق كما حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا في الحادث".

وأشارت الوكالة إلى أن "الشاب سبق وخطف الفتاة قبل يوم واعادها إلى منزل أهلها ضمن تسوية تقضي بالتقدم رسميا لطلب يدها".