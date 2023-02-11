السعودية.. تحرك رسمي بعد فيديو "معلم يضرب طالبا" بحفر الباطن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر "اعتداء معلم على طالب" في منطقة حفر الباطن الأمر الذي أثار تفاعلا.

وعقبت إدارة تعليم حفر الباطن ببيان نشرته على صفحتها الرسمية بتويتر، قالت فيه: "توضح إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن أنه تم تشكيل لجنة من التعليم الأهلي والتوجيه الطلابي في الإدارة للتحقق فيما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو تحت عنوان: (معلم يضرب طالبا) بإحدى المدارس الأهلية بالمحافظة.."

وتابعت الإدارة في بيانها: "اتخذت إدارة المدرسة الإجراءات النظامية اللازمة في حينها".

وأكدت الإدارة في بيانها على "تطبيق اللوائح والأنظمة المتعلقة بمثل هذه الحالات، كما تؤكد الإدارة رفضها لمثل هذه الممارسات التي تخالف سياسة التعليم ورسالته السامية."