دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تجاوز عدد قتلى الزلزل المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، 25 ألف شخص، إضافة إلى إصابة أكثر من 85 ألف آخرين في البلدين.

في تركيا، ارتفع عدد القتلى إلى 21848، بحسب ما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأضاف أردوغان، في تصريحات من مدينة سانليورفا جنوبي شرق البلاد، السبت، أن 80104 أشخاص أصيبوا في الزلزال.

وفي سوريا، بلغ العدد الإجمالي للقتلى 3553 قتيلا، بينهم 2166 قتيلا في مناطق سيطرة المعارضة في الشمال الغربي السوري، حسبما أعلنت منظمة الدفاع المدني المعروفة باسم "الخوذ البيضاء" (غير حكومية)، إضافة إلى1387 قتيلاً في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية السورية.

في حين بلغ العدد الإجمالي لجرحى الزلزال في سوريا في جميع المناطق المتضررة 5276 شخصًا، من بينهم 2326 جريحًا في مناطق سيطرة الحكومة، و2950 مصابًا في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون.