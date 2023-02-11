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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتقلت السلطات التركية عددًا من الأشخاص المسؤولين عن تشييد المباني المنهارة جرّاء الزلزال الكارثي، بحسب وكالة "الأناضول" التركية الرسمية.

واُعتقل حسن البارغون، صاحب الشركة التي شيّدت عدة مبان مدمرة في ولاية أضنة، في نيقوسيا بقبرص، السبت، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول".

ويأتي ذلك فيما أصدر المدعون العامون في ولاية أضنة، أمرًا باعتقال 62 شخصًا فيما يتعلق بالتحقيق في المباني التي دمرها الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر.

واعتقلت السلطات التركية محمد يسار كوشكون، السبت، وهو المقاول المسؤول عن Rönesans Residence، وهو مبنى من الشقق الفاخرة الشاهقة التي انهارت في ولاية هاتاي التركية.

وحسب وكالة "الأناضول"، اعترضت السلطات كوشكون في مطار إسطنبول، الجمعة، أثناء محاولته الفرار إلى جمهورية الجبل الأسود.

وأخيرًا، تم اعتقال المقاول إبراهيم مصطفى أونكوجلو في إسطنبول، السبت، بعد أن تبين وجود عيوب في عمليات التفتيش التي أجراها على شقق بمنطقة بهار، التي انهارت في مركز الزلزال بولاية غازي عنتاب.