أول زعيم عربي يتوجه إلى تركيا للقاء أردوغان و"بحث مساعدات الزلزال"

الغضب يتصاعد في تركيا من الحكومة إثر الزلزال.. وأردوغان يعترف بـ"تقصير"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—توجه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى تركيا للقاء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان "وبحث المساعدات" التي يمكن لقطر تقديمها لتركيا بعد الزلزال المدمر الأسبوع الماضي، وفقا لمصدر مطلع على الزيارة بتصريح لـCNN.

وبذلك يعتبر الشيخ تميم أول زعيم يقوم بزيارة رسمية للبلاد منذ الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا في 6 فبراير/ شباط.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الدوحة تسيّر رحلات إغاثة إلى تركيا لنقل فرق البحث والإنقاذ إلى جانب المركبات ومستشفى ميداني وخيام وإمدادات أخرى.

من جهته نشر أحمد بن سعيد الرميحي، مدير عام وكالة الأنباء القطرية تغريدة قال فيها: "سمو الأمير حفظه الله يزور تركيا اليوم للقاء فخامة الرئيس التركي، الجدير بالذكر ان صاحب السمو وجه بتسيير جسر جوي لدعم تركيا وكذلك تخصيص 10 الاف منزل متنقل للمناطق المتضررة من الزلزال.. كما بلغت حصيلة التبرعات الشعبية لحملة ’عون و سند‘ 168 مليون ريال".