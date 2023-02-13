دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ذكرت صحيفة "شارغ ديلي" الإيرانية المؤيدة للإصلاح، الإثنين، أنه تم إطلاق سراح المخرج الإيراني محمد رسولوف، من سجن إيفين الإيراني لـ"أسباب طبية"، دون مزيد من المعلومات.

وقُبض على رسولوف وزميله مصطفى الأحمد في يوليو/ تموز 2022. ووجهت لهما تهمة محاولة "الإخلال بالنظام العام"، بحسب ما كانت قد ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية شبه الرسمية.

وحاز رسولوف على جائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي الدولي عام 2020 عن فيلمه "لا يوجد شر".

وأفادت وكالة "مهر" شبه الرسمية الإيرانية للأنباء بأن المخرج المعروف وزميله الحائز على جائزة الدب الذهبي جعفر بناهي اعتقل بعد بضعة أيام عندما ذهب إلى مكتب المدعي العام للتحقق من رسولوف في يوليو/تموز.

وتم إطلاق سراح بناهي مؤقتًا من سجن إيفين في 3 فبراير/شباط الجاري بعد أن أضرب عن الطعام خلال تواجده في الحجز.

وفي الوقت نفسه، أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الإثنين، على "ضرورة تطبيق قانون الحجاب بالنسبة للسيدات، باعتباره مبدأ متفقا عليه في البلاد"، موجها الشكر إلى جميع السيدات اللواتي يساهمن في إصلاح الوضع العام من خلال اتباع الضوابط الشرعية والقانونية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، عن رئيسي خلال جلسة مجلس الوزراء الإيراني إشادته بـ"حضور الشعب الإيراني الحماسي في مسيرات إحياء الذكرى الـ 44 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران"، مؤكدا أن "ذلك جسّد التماسك والوئام بين الشعب ونظام الجمهورية الإسلامية وتطلعات الثورة، وأحبط مؤامرات وفتن الأعداء ضد البلاد"، حسبما نقلت عنه "إرنا".