السعودية.. قائد الأسطول الخامس الأمريكي في الرياض.. ماذا بحث؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— استقبل قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، في الرياض، مساء الأحد، قائدَ القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية قائد الأسطول الخامس الأمريكي والقوات البحرية المشتركة الفريق براد كوبر.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، في بيان أنه "جرى خلال اللقاء، تأكيد أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأمن البحري، وأمن الممرات المائية؛ لضمان حرية وسلامة حركة الملاحة في منطقة الخليج العربي، بالإضافة إلى مناقشة مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين".

ومن جانبه، التقى قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، في الرياض، الأحد، قائد القوات البرية في القيادة المركزية الأمريكية الفريق باتريك فرانك، بحسب ما ذكرت "واس".

وأضافت الوكالة أن "الجانبين بحثا العلاقات الثنائية وسُبل تعزيز وتطوير التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين".

كما استقبل وكيل وزارة الدفاع السعودية للشؤون الإستراتيجية أحمد بن علي عسيري، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول. وبحث الجانبان "أوجه التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.