أمريكا: نعارض موافقة حكومة إسرائيل على مستوطنات في الضفة الغربية

(CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الاثنين، إن بلاده "قلقة بشدة من القرار الذي اتخذته إسرائيل، الأحد، بشأن الموافقة على بناء ما يقرب من 10 آلاف وحدة استيطانية، وبدء عملية لإضفاء الشرعية بأثر رجعي على 9 مواقع استيطانية في الضفة الغربية كانت غير قانونية في السابق بموجب القانون الإسرائيلي".

وأضاف بلينكن، في بيان: "مثل الإدارات السابقة (الديمقراطية والجمهورية)، نعارض بشدة مثل هذه الإجراءات الأحادية، التي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض احتمالات إقامة حل الدولتين بالتفاوض".

كان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر وافق، الأحد، رسميا على إضفاء الشرعية على 9 مستوطنات في الضفة الغربية، قائلا إن "هذه الخطوة جاءت ردا على الهجمات الإرهابية في القدس".

وذكر الوزير الأمريكي: "كما ذكرت سابقا، فإن أي شيء يأخذنا بعيدا عن رؤية دولتين لشعبين يضر بأمن إسرائيل على المدى الطويل، وهويتها كدولة يهودية وديمقراطية، ورؤيتنا لإجراءات متساوية للأمن والحرية والازدهار والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

وقال: "ندعو جميع الأطراف إلى تجنب الإجراءات الإضافية التي يمكن أن تزيد من تصعيد التوترات في المنطقة واتخاذ خطوات عملية من شأنها تحسين رفاهية الشعب الفلسطيني".