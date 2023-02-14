لجنة المتابعة القطرية البحرينية تعقد اجتماعها الأول بالرياض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقدت لجنة المتابعة القطرية - البحرينية اجتماعها الأول، الإثنين، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج بالعاصمة السعودية الرياض.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، ووكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا" في بيانين متزامنين أن "الوفد القطري في الاجتماع، ترأسه الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، فيما ترأس وفد مملكة البحرين، الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية".

وبحسب الوكالة القطرية ووكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا" فقد "أكد الجانبان خلال الاجتماع أن هذه الخطوة تأتي تجسيداً لتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين، وحرصهما على المحافظة على مستقبل وكيان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعمل على مكتسباته".

وأضافت وكالة الأنباء البحرينية أنه "جرى خلال الاجتماع بحث الإجراءات والآليات اللازمة والسبل الكفيلة بإنجاح المباحثات الثنائية لإنهاء الملفات الخاصة العالقة بين البلدين الشقيقين، وفقاً لما تضمنه بيان "العلا" الصادر عن قمة "العلا" التي عقدت بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في يناير/ كانون الثاني 2021، وبما يحقق تطلعات شعبي البلدين الشقيقين في الأمن والاستقرار والازدهار"، كما اتفق الجانبان على عقد اجتماعات دورية ومستمرة بهدف تحقيق الأهداف المرجوة.