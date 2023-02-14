برلين، ألمانيا (CNN)-- أدان وزراء خارجية الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا إعلان الحكومة الإسرائيلية السماح لنحو 10 آلاف وحدة استيطانية جديدة، وفقًا لبيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية الألمانية، الثلاثاء.

وقال البيان: "نحن نعارض بشدة هذه الإجراءات أحادية الجانب التي لن تؤدي إلا إلى تفاقم التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتقويض الجهود المبذولة لتحقيق حل الدولتين المتفاوض عليه".

وأضاف البيان: "نحن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا، ووزير خارجية المملكة المتحدة، ووزيرة خارجية الولايات المتحدة منزعجون بشدة من إعلان الحكومة الإسرائيلية التقدم بما يقرب من 10000 وحدة استيطانية، وتنوي بدء عملية تطبيع تسع بؤر كانت تعتبر في السابق غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي".

وقال البيان إن وزراء الخارجية يواصلون دعم "سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط"، مضيفًا أنه "يجب تحقيقه من خلال المفاوضات المباشرة بين الأطراف".

وجاء في البيان المشترك أن "الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء يستحقون العيش بسلام مع تدابير متساوية من الحرية والأمن والازدهار".

واختتم البيان بالقول إنهم مستمرون في مراقبة التطورات على الأرض التي "تؤثر على قابلية حل الدولتين للحياة والاستقرار في المنطقة ككل".

كما أصدرت وزارتا خارجية المملكة المتحدة وفرنسا نفس البيان المشترك.