دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجّه الأمير ورجل الأعمال السعودي، الوليد بن طلال، رسالة للمدير التنفيذي لتسلا و"سبيس إكس"، إيلون ماسك، الثلاثاء، بشأن تسريح موظفي تويتر.

وقال الوليد بن طلال في تغريدة على صفحته الرسمية على موقع تويتر: "صديقي العزيز إيلون ماسك وسائل الإعلام تركز على التأثير الاجتماعي لتسريح موظفي تويتر، وهو أمر مفهوم".

وأضاف الأمير السعودي: "لكنها لا تتحدث عن "التأثير المالي" الإيجابي و"التوفير في التكاليف" الذي ساعد على إنقاذ تويتر وموظفيه المتبقين"، حسب قوله.

واشتهرت فترة استحواذ ماسك على تويتر بتسريح عدد كبير من الموظفين بالإضافة إلى إعادة بعض الحسابات التي كانت محظورة على المنصة، ما عرضه للكثير من الانتقادات.

وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، قال ماسك إنه سيستقيل من منصب الرئيس التنفيذي للشركة، ولكن فقط عندما يحدد خليفته، بعد استطلاع رأي على تويتر قام به شهد تصويت الملايين لتنحيه من منصبه.

وأعلن رجل الأعمال أنه قد يُعين رئيسا تنفيذيا جديدا لتويتر مع نهاية العام الجاري، وذلك خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات في دبي، الأربعاء.