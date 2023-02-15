وزير خارجية الأردن يزور تركيا.. ويصل إلى سوريا لأول مرة منذ 2011

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – لأول مرة منذ عام 2011، سيزور وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، سوريا تعبيرا عن تضامن المملكة بعد الزلزال الذي تأثرت به محافظات سورية، إلى جانب زيارة سيجريها إلى تركيا بنفس الهدف بعد أن ضربها الزلزال، وفقا لبيان للخارجية تلقته CNN الأربعاء.

وقالت الخارجية الأردنية في بيانها: "يقوم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، بزيارتين إلى الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية تعبيراً عن تضامن الأردن مع البلدين الشقيقين في مواجهة تبعات الهزات الأرضية التي ضربتهما".

وأردفت الخارجية الأردنية بالقول إن الصفدي سيبحث خلال الزيارة "الأوضاع الإنسانية والاحتياجات الإغاثية التي يحتاجها البلدان، إذ تستمر المملكة في إرسال المساعدات إلى البلدين الشقيقين تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني"، وفقا للبيان.

وأعلنت الخارجية أن الأردن سيرسل اليوم طائرتي مساعدات إلى البلدين، مشيرة إلى أن المساعدات مستمرة في الوصول إلى سوريا عبر الطرق البرية.

يذكر أن هذه ستكون الزيارة الأولى لوزير خارجية أردني إلى دمشق منذ اندلاع الحرب الأهلية في البلاد قبل أكثر من عقد من الزمن.