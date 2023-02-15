دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، إلى عدم بث مسلسل درامي عن سيرة الشخصية الإسلامية البارزة "معاوية بن أبي سفيان"، المعروف بأنه مؤسس الدولة الأموية.

وقال الصدر، في بيان له الثلاثاء: "أرى من الأجدر والأفضل، بل المتعيّن.. أن تتراجع قناة الـ"ام بي سي" عن بث مسلسل درامي بخصوص "معاوية"، فهو رأس الفتنة الطائفية، وأول من سن سب الصحافة وأول من خرج عن إمام زمانه وشق صف الوحدة الإسلامية.. وأول من قتل الصحابة".

واعتبر الصدر أن "بث مثل هذه المسلسلات مخالف للسياسات الجديدة المعتدلة التي انتهجتها المملكة العربية السعودية الشقيقة"، قائلًا إنه "لا داعي لجرح مشاعر إخوتكم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها".

تعتزم شبكة MBC السعودية بث المسلسل في مارس/ أذار المقبل خلال شهر رمضان.

وعبّرت MBC عن رفضها التعليق على تساؤلات CNN بالعربية بشأن بيان الصدر.

حسب تقارير نُشرت حول المسلسل، تدور أحداثه حول شخصية معاوية بن أبي سفيان، وما حدث خلال ما سُمي بفترة "الفتنة الكبرى"، التي تعد واحدة من أبرز محطات التاريخ الإسلامي، حيث الانقسامات حول شخص من يتولى الخلافة منذ مقتل الخليفة عثمان بن عفان ومثله الإمام علي ابن أبي طالب، وصولا إلى الاقتتال وتأسيس الدولة الأموية.

امتد نفوذ الدولة الأموية، التي كان عمادها على العرب ومن يدينون بالمذهب السني، إلى مساحات شاسعة من الأرض في الفترة من عام 661 إلى 744 ميلاديًا.