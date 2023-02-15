دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدرت النيابة العامة السعودية حكما بالسجن 15 عاما على المتهمين بحادثة الدهس في منطقة القطيف، مشيرة إلى أنهما يرتبطان بتشكيل منظم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) الأربعاء.

وقال مصدر مسؤول في تصريحات نقلتها الوكالة: "إلحاقاً للبيان الصادر في قضية حادثة دهس شخص في القطيف، فقد أنهت نيابة الاعتداء على الأشخاص تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لمواطنيّن بتشكيل إجرامي منظم، والشروع في القتل والسلب بصدم أحد الأشخاص عمدًا وعدوانًا بمركبةٍ عائدةٍ لهما، بقصد الاستيلاء على ممتلكات المجني عليه".

وتابع المصدر أنه بناء على إحالتهما للمحكمة المختصة وتقديم الأدلة على اتهامهما "صدر الحكم القضائي الابتدائي المتضمن إدانتهما بما نسب إليهما، والحكم عليهما بالسجن لمدة بلغت (15) سنة لكلٍ منهما، ومصادرة المركبة المستخدمة في الجريمة"، وفقا لـ"واس".

وأضاف المصدر: "نيابة الادعاء العام قدمت لائحة اعتراضية على الحكم مطالبة بتشديد العقوبة على المتهميّن نظير شناعة جنايتهما على المجني عليه، وأن ما أقدما عليه يُعد ضرباً من ضروب الإفساد في الأرض والمساس بسكينة المجتمع واطمئنانه والتعدي على الآمنين وترويعهم".

وأشار المصدر إلى أن: "النيابة العامة ماضية في مكافحة الجرائم الماسة بالمصالح المحمية للأفراد والمجتمع وكل ما من شأنه المساس بأمن الوطن واستقراره، وستقدم كل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه السلوكيات للمحكمة المختصة، للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.".

وكانت قد أعلنت شرطة محافظة القطيف في السعودية القبض على مواطنين ظهرا في مقطع فيديو وهما يعتديان على شخص بالدهس "عمدا وسرقة ما بحوزته" في 22 ديسمبر/كانون أول الماضي.