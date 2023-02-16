أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- تم إنقاذ فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا على قيد الحياة من تحت الأنقاض بعد 248 ساعة من الزلزال في مدينة كاهرمان مرعش التركية، حسبما ذكرت قناة TRT Haber الحكومية التركية.

وأطلقت قنوات تركية على أليينا البالغة من العمر 17 عامًا لقب "الفتاة المعجزة" التي تم إنقاذها على قيد الحياة بعد 248 ساعة من الزلزال الخميس.

زار طاقم قناة "TRT Haber" الإخبارية التركية الحكومية الفتاة في غرفة المستشفى بعد أن تم إنقاذها وتحدث أفراد الطاقم معها ومع أطبائها وأفراد أسرتها، أثناء حديثها من سريرها في المستشفى، أظهرت كاميرات TRT Haber عيني أليينا مفتوحتين، وجسدها مغطى حتى رقبتها وأنابيب تم إدخالها لمكملات الأكسجين.

وتم نقل الفتاة البالغة من العمر 17 عاما إلى كلية الطب في جامعة "كهرمان مرعش سوتشو إمام" بعد عملية الإنقاذ الخميس.

وأظهر مقطع فيديو حالة أليينا وجدتها إلى جانبها في السرير، وقد وضعتا أيديهن على وجهها وقبلتا يديها.

عندما تواصل مراسل القناة مع أليينا بميكروفون يسألها عن حالها، هزت رأسها وابتسمت.

تفاجأ الطبيب الأستاذ الدكتور ديلبر بحالة أليينا الصحية الجيدة وقال لـ TRT Haber: "لم تستطع تناول أي شيء ولم تشرب شيئًا طوال الوقت (عندما كانت تحت الأنقاض)، لكنها كانت لا تزال في حالة جيدة"، وأضاف ديلبر أنه كان متفاجئًا للغاية وأردف بالقول إنه "نظرًا لأنها لم تستطع التحرك تحت الأنقاض على الإطلاق، يمكننا القول إن عدم تحركها قد حمى أليينا قليلاً وأنها بحاجة إلى الطاقة وقد تحملت خلال هذا الوقت، لكنني أعتقد أننا لا أستطيع شرح ذلك بهذه الطريقة ".