أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- حتى الآن، تم اعتقال 54 شخصًا في تركيا على صلة بالمباني التي دمرت أو تضررت من الزلزال، وفقً ما قاله لوزير العدل بكر بوزداغ الخميس.

وأعلن بوزداغ خلال كلمة له في ديار بكر أن هناك 245 مشتبها به حتى الآن تم اتخاذ إجراءات بحقهم.

وقال الوزير التركي: "يتم تقييم خطأ كل شخص مسؤول عن البناء والتحكم والاستخدام، بشكل منفصل"، وأردف قائلًا: "تم الانتهاء من إجراءات الكشف عن الأدلة في أضنة وديار بكر وغازي عنتاب وأورفة وكيليس، لا يتم إزالة الحطام حتى يتم جمع الأدلة".

وقال الوزير يوم الاثنين إن السلطات تعمل على تحديد أسماء المسؤولين عن المباني، وأشار إلى أن "بعض الأبنية عمرها 30 سنة، وبعضها أقدم، والبعض الآخر 20، والبعض الآخر بني في المستقبل القريب، لذا فإن بلدياتنا لديها هذه المعلومات"، حسب قوله.

وبحسب وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، فإن الموقوفين ومن صدرت بحقهم أوامر توقيف بينهم مقاولون ومشرفون على تشييد بعض المباني المنهارة.