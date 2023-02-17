وزير خارجية السعودية يلتقي رئيس الحكومة الفلسطينية في ميونخ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – التقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد إبراهيم إشتية، على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2023، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية الجمعة.

وناقش الجانبان "العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية"، وتطرقا إلى مخرجات الاجتماع الذي جمع وزير الخارجية السعودي والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط بالممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في العاصمة البلجيكية بروكسل، حسبما ذكرت واس.

وقد ناقش الأمير فيصل بن فرحان وبوريل وأبو الغيط "سبل إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية"، حسبما ذكرت الوكالة.

وأشارت الوكالة إلى أن مدير مكتب وزير الخارجية السعودي حضر اللقاء بين الجانبين.