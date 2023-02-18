دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا مفتي سلطنة عُمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، من سماهم "الملحدين"، إلى التأمل في نجاة أشخاص من تحت أنقاض الزلزال في تركيا وسوريا، بعد أيام من حدوثه.

وخاطب مفتي سلطنة عُمان، في رسالة نشرها عبر حسابه في تويتر، السبت: "كم من آية بينة تتلألأ نورًا يتعامى عنها المبطلون من الملاحدة والماديين، وكفى بما ظهر أخيرًا في الزلزال الذي حدث في تركيا وفي سوريا من خروج أناس من تحت الأنقاض بعد أيام عاشوها في تلك الظلمات".

وقال الشيخ أحمد الخليلي: "ما كان يصلهم إليها طعام ولا شراب ولا هواء، وقد خرجوا أحياء"، مٌعتبرًا أنه "كفى بها آية بينة على أن كل شيء مصرف بأمر الله، وأن الأسباب لا تفضي إلى مسبباتها إلا بقدره تعالى، ولكن الملحدين يجحدون ما هو أظهر من الشمس في رابعة النهار".

وراح ضحية الزلزال المميت في تركيا وسوريا 45,513 قتيلا على الأقل، وفقًا لآخر إحصاءات من جانب وزير الداخلية التركي سليمان صويلو.

وقال وزير الداخلية التركي، في مقابلة مع شبكة CNN Turk، الجمعة، إن 39,672 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم جراء الزلزال في بلاده.

في حين بلغ عدد القتلى في سوريا 5841 شخصًا على الأقل، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، الثلاثاء.

ودمر الزلزال 84 ألف مبنى في تركيا، إما يعتبر مدمرًا أو بحاجة إلى هدم بعد تعرضه لأضرار جسيمة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الحكومية عن وزير الشؤون الحضرية والبيئة التركي، مراد كوروم.