دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات العُمانية، السبت، توقيف مواطن بتهمة دهس وإصابة شخصين خلال قيامه بالاستعراض والتفحيط في محافظة شمال الباطنة شمالي السلطنة.

وقالت شرطة عُمان السلطانية، في بيان: "قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة تلقي القبض على مواطن بعد أن قام بالاستعراض والتفحيط بمركبة أُعدت لذلك في منطقة البداية بولاية السويق".

وأضاف بيان الشرطة عبر تويتر إن ذلك "أدى إلى دهس شخصين وإصابتهما بإصابات بالغة"، في حين حاول المتهم "الهرب من المكان لإخفاء المركبة".

وفيما أشار البيان إلى أنه جرى إحالة المتهم إلى الجهات القضائية، دعا مُغردون إلى نقل هذه الممارسات إلى خارج الشوارع العامة والمناطق السكنية خشية تعريض حياة مزيد من الأشخاص للخطر.