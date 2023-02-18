إسطنبول، تركيا (CNN)-- ارتفع عدد قتلى زلزال 6 فبراير/ شباط المدمر في تركيا إلى 40642 على الأقل، السبت، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن إدارة الكوارث والطوارئ الحكومية التركية (آفاد).

وقال رئيس إدارة الكوارث والطوارئ، يونس سيزر، إنه حتى الآن، تم إجلاء 430 ألف شخص من منطقة الزلزال، وتم نقل أكثر من 313 ألف شخص إلى مرافق ودور ضيافة عامة وفنادق.

وأضاف سيزر خلال مؤتمر صحفي في أنقرة، السبت: "لقد انتهينا إلى حد كبير من جهود البحث والإنقاذ في 10 ولايات، وتركيزنا الآن على ولايتي هاتاي وكهرمان مرعش، كما تتابعون جميعا".

وأكد سيزر: "أجريت أعمال البحث والإنقاذ في حوالي 200 مبنى في هاتاي، الجمعة، وانخفضت إلى 98 مبنى، السبت، واعتبارًا من الأحد، سنصل إلى نهاية عملية البحث هنا في الغالب، كما يوجد لدينا 19 مبنى متبقيا في كهرمان مرعش ونتمنى أن ننهي جهود البحث والإنقاذ إلى حد كبير اعتبارًا من مساء الأحد، وقد تتواصل العملية في بعض المباني لكن سيتم إنهاؤها بشكل كبير".