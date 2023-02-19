نائب أردوغان يكشف عدد المباني التي دمرت وتضررت بشدة بالزلزال

(CNN)—حددت السلطات التركية أكثر من 105 آلاف مبنى على أنه منهار أو تضرر بشدة أو على وشك الانهيار في أعقاب الزلزال، وفقًا لما صرح به فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت.

وقال أوقطاي في تصريحات من مقر هيئة إدارة الكوارث والطوارئ "AFAD" في أنقرة، إنه تم فحص 830،806 مبنى بعد الزلزال الذي ضرب 11 مقاطعة في 6 فبراير/ شباط الجاري.

وتابع أن من المباني التي فحصت "407،786 منها لم تتضرر، لذا فإن حوالي 49% من المباني لم تعد قابلة للبقاء بداخلها، وتضرر 28586 مبنى بشكل طفيف، لذلك، يمكن استخدامها بعد إصلاحات بسيطة".

ويذكر أن عدد قتلى الزلزال في تركيا ارتفع إلى 40642 على الأقل، السبت، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن إدارة الكوارث والطوارئ الحكومية التركية.