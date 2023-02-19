أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- نفذ الجيش الأمريكي وقوات سوريا الديمقراطية غارة بطائرة مروحية في شرق سوريا، فجر السبت، أسفرت عن اعتقال مسؤول في تنظيم "داعش" بحسب بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتيكوم" في البيان إنه تم اعتقال القيادي المعروف باسم "بتار" في الغارة، وهو "مسؤول بولاية داعش سوريا، وضالع في التخطيط لهجمات على مراكز احتجاز خاضعة لحراسة قوات سوريا الديمقراطية، وتصنيع عبوات ناسفة".

ولم تقدم الولايات المتحدة أي معلومات أو أدلة إضافية عن مزاعمها بشأن اعتقال بتار.

وبحسب القيادة المركزية الأمريكية، لم تسفر الغارة عن مقتل أو إصابة أي مدني أو من القوات الأمريكية أو قوات سوريا الديمقراطية.

ويأتي هذا التطور في أعقاب غارة سابقة بطائرة هليكوبتر في سوريا، ليل الخميس، قال الجيش الأمريكي إنها قتلت حمزة الحمصي، القيادي البارز في داعش، وكذلك إصابة أربعة جنود أمريكيين وكلب عامل.

وقال مسؤولون لشبكة CNN إن القوات الأمريكية كانت "قريبة" من الحمصي عندما وقع انفجار أدى إلى مقتل الحمصي وإصابة عناصر الخدمة الأمريكية. وأوضح مسؤولان أنه من غير الواضح في هذه المرحلة، ما إذا كان الانفجار ناتجا عن سترة ناسفة أو عبوة مفخخة أو أي شيء آخر.

من ناحية أخرى، قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، مساء السبت، إن صاروخين سقطا بالقرب من قاعدة للتحالف في شمال شرق سوريا.

ولم يصب أي من القوات الأمريكية أو قوات التحالف، ولم تقع أضرار بالمعدات أو البنية التحتية خلال الهجوم الصاروخي، الذي استهدف قاعدة القرية الخضراء، وهي قاعدة للتحالف في شمال شرق سوريا، في حين تحقق القوات الأمريكية في الحادث.