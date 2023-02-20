دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى الرئيس السوري، بشار الأسد، "زيارة عمل" إلى سلطنة عُمان، والتقى السلطان هيثم بن طارق، الاثنين، في ثاني زيارة له إلى دولة عربية منذ عام 2011.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن السلطان هيثم بن طارق أكد خلال جلسة مباحثات رسمية مع الأسد، "استمرار بلاده في دعمها لسوريا لتجاوز آثار الزلزال وتداعيات الحرب والحصار المفروض على الشعب السوري".

ونقلت سانا عن السلطان هيثم بن طارق، قوله إن "سوريا دولة عربية شقيقة ونحن نتطلع لأن تعود علاقاتها مع كلّ الدول العربية إلى سياقها الطبيعي".

وشكر الرئيس السوري السلطان هيثم بن طارق وسلطنة عُمان على إرسال المساعدات الإغاثية إلى بلاده. وقال إن "الشكر الأكبر هو لوقوف عُمان إلى جانب سورية خلال الحرب الإرهابية عليها"، بحسب سانا.

ونشرت الرئاسة السورية صورًا للحظة استقبال السلطان هيثم بن طارق للرئيس السوري في المطار.

كان الأسد قد زار الإمارات العربية المتحدة في أول زيارة خارجية إلى دولة عربية في مارس/ أذار 2022.