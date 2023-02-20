دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاثنين، زيارة إلى مقر الفريق السعودي للإغاثة المشارك في جهود مساعدة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، حسب لقطات مصورة بثتها قناة "الإخبارية" السعودية.

وعلّقت "الإخبارية"، قائلة إن الرئيس التركي زار مقر الفريق السعودي للإغاثة "تقديرًا لما تقدمه المملكة من خدمات إنسانية"، وأنه عبر عن "شكره لخادم الحرمين الشريفين".

وأفادت تقارير سعودية أخرى أن الزيارة كانت لمقر الفريق في مدينة أنطاكيا في جنوبي تركيا.

وأجرى الرئيس التركي زيارات ميدانية إلى المناطق المتضررة من الزلزال في الولايات الجنوبية، مثل هاتا وكهرمان مرعش. وكان برفقته زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشة لي، حسبما أوردت وكالة أنباء الأناضول التركية.

منذ وقوع الزلزال في 6 فبراير/ شباط، أرسلت المملكة العربية السعودية ما لا يقل عن 10 طائرات محملة بمساعدات إغاثية. كما جمعت حملة تبرعات أكثر من 110 مليون دولار.