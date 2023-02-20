دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انسحب وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، من مؤتمر صحفي بشكل مفاجئ بعد أن تعرض لوعكة صحية حسبما ظهر في البث المباشر للمؤتمر الذي عُقد في مقر الوزارة، الاثنين.

واستعرض وزير الخارجية مخرجات زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن إذ قال: "هدف الزيارة إلى واشنطن كان يتعلق بالقطاع الاقتصادي"، وأشار إلى أن "السياسة النقدية كانت ضمن أجندة زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

وتطرق فؤاد حسين أيضا إلى وضع العملة العراقية واصفا إياها بـ"القوية"، ولفت إلى أن احتياطي الدولار لدى العراق وصل إلى 100 مليار دولار.

ونفى وزير الخارجية العراقي وضع واشنطن شرط التطبيع مع إسرائيل على الوفد العراقي قائلا: "الحديث عن فرض شروط على الوفد العراقي الذي زار واشنطن من ضمنها التطبيع (مع إسرائيل) عار عن الصحة"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

وأثناء حديثه في المؤتمر نفسه بدأت تظهر علامات الإعياء على وجه فؤاد حسين الذي حاول تدارك الموقف عبر شرب قليل من الماء، لكنه اضطر لمغادرة المؤتمر قائلا: "متأسف"، وغادر القاعة.

وتداولت وسائل إعلام عراقية مقطع فيديو في وقت لاحق أظهر وزير الخارجية العراقي بصحة جيدة وسط أمنيات عدد من الصحفيين له بدوام الصحة، ولم يتسن لـCNN التأكد بشكل مستقل من صحة هذا المقطع.