دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، الاثنين، إن المملكة قدمت أكثر من 7 مليارات دولار مساعدات إنسانية للمنظمات الدولية في عام 2021.

وأضاف الجبير في فيديو نشرته وترجمته قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية على تويتر، الاثنين: "لدى المملكة العربية السعودية تاريخ طويل في مساعدة المنظمات الدولية وللأمم المتحدة".

وأكد الجبير: "كانت المملكة العربية السعودية رقم واحد من المتبرعين في عام 2021، وقدمت أكثر من 7 مليارات دولار للمساعدة معظمها كانت للمنظمات الدولية التي معظمها ممثل هنا عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية". موضحا أن لدى المركز أعمال تشغيلية في أكثر من 88 بلدا.

وشدد الجبير على أن المملكة عملت مع المنظمات الإنسانية الدولية لتخفيف المعاناة حول العالم.

وجاءت تصريحات الجبير خلال انطلاق منتدى الرياض الدولي الإنساني بمشاركة دولية، وبحضور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ومارتن غريفث المبعوث الأممي السابق إلى اليمن، ونخبة من قيادات منظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف الجبير: "عززنا توظيف النساء في العديد من القطاعات وقدمنا لهم الحوافز لتحقيق الأهداف في المملكة، وأخذنا موقفا لتشجيع مشاركة النساء الشاملة".

وأكد الوزير السعودي: "نعتقد أن قرار طالبان بمنع السيدات من الدراسة الجامعية فنحن نعتقد أن هذا أمر خاطئ وليس هناك أي شيء في الإسلام يتعارض مع تعليم السيدات، بالعكس فإن أول كلمة في القرآن الكريم هي :"اقرأ".