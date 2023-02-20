القاهرة، مصر (CNN) -- بدأت السينمات المصرية منذ أيام في عرض فيلم "الهامور ح.ع" وهو أول فيلم سعودي يعرض تجاريًا في مصر- لتمثل السعودية لأول مرة بقائمة الأفلام الأجنبية التي تعرض بشاشات دور العرض المصرية، ويراهن صناع العمل على أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور المصري معتمدين على قصة الفيلم المستوحاة من أحداث حقيقية وتدور في إطار درامي كوميدي.

وتدور أحدث الفيلم السعودي، المستوحاة عن قصة حقيقية حول أشهر محتال في السعودية والذي نجح في تكوين ثروة ضخمة عن طريق خداع المواطنين بتوظيف أموالهم، ويقوم ببطولته فهد القحطاني، وخالد يسلم، وإسماعيل الحسن، وعلي الشريف، وفاطمة النبوي، ومن تأليف هاني كعدور، وإخراج عبد الإله القرشي.

أكد الفنان السعودي فهد القحطاني، أهمية عرض فيلم الهامور بدور العرض المصرية ليصبح أول فيلم سعودي يعرض تجاريًا في السينمات المصرية، مشيرًا إلى مشاركة عدد من أهم الفنانين والمنتجين والمخرجين المصريين في العرض الخاص للفيلم بإحدى دور العرض المصرية، وأشادتهم بالعمل، متمنيًا أن يلقى الفيلم إعجاب المشاهد المصري.

وحضر العرض الخاص للفيلم السعودي الهامور، عددًا من الفنانين والفنانات أبرزهم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ومحمد ثروت، ودينا الشربيني، وغادة عادل، إضافة إلى الكاتب أيمن بهجت قمر، والمخرج عمرو سلامة، والمنتج الفني محمد حفظي.

وقال "القحطاني"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية" :"كنت متخوفًا من عرض الفيلم في مصر بسبب تمسك المشاهد بالسينما المصرية، ولكن أتمنى أن ينال استحسان الجمهور، وأن يحقق نجاحًا في دور العرض المصرية".

وحول ردود الفعل على عرض الفيلم في مصر، أشاد فهد القحطاني، بردود فعل العاملين في الفن بمصر، والتي كانت صادقة وإيجابية تجاه العمل، وكان هناك ثناء وتحمس من المنتجين والمخرجين ليكون هناك أعمال فنية مشتركة خلال الفترة المقبلة، وهذا مؤشر جيد لنجاح الفيلم.

وأشار الفنان السعودي، إلى أن قصة العمل مستوحاة من أحداث حقيقة حصلت في السعودية في مطلع الألفية الحالية، وهي أكبر عملية نصب واحتيال قام بها أحد الأشخاص بتكوين ثروة طائلة خلال فترة قصيرة، بعد تخطيه العديد من العقبات والأحداث، وتدور الأحداث في إطار درامي كوميدي لتشويق المشاهدين.

يأمل فهد القحطاني، أن يشارك في أعمال فنية منتجة بالتعاون بين السعودية والمصرية، مشيرًا إلى أن هناك مناقشات دارت بين المشاركين في العرض الخاص على ضرورة أن يتم إنتاج أعمال فنية مشتركة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التطور في الإنتاج الفني الذي تشهده السعودية خلال الفترة الحالية.

من جانبه أعرب مخرج الفيلم عبد الإله القرشي، عن فخره وسعادته لعرض فيلم الهامور في دور العرض المصرية، معتبرها خطوة مهمة للسينما السعودية للعرض في دول أخرى، مشيرًا إلى أن الهدف من العرض في السينمات المصرية هو المنافسة، خاصة وأن مصر رائدة صناعة السينما والفنون في الوطن العربي، وكانت دائمة محتضنة للفن العربي.

وتابع "القرشي"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن ثاني قرار لصناع الفيلم بعد تحقيق نجاح في المملكة العربية السعودية هو عرضه في مصر، والتجربة في حد ذاتها غنية ومهمة، والآراء عن الفيلم من النقاد والجمهور مهمة لدينا.

أشار المخرج، إلى أن الفيلم مأخوذ عن قصة حقيقة حدثت منذ 20 عامًا لرجل أمن في السعودية نجح عن طريق النصب في جمع 1.4 مليار ريال من المواطنين، وهذا طرح جديد على السينما السعودية، لافتًا إلى أن هناك أعمال فنية تحت الدراسة في الوقت الحالي للتعاون للإنتاج بين مصر والسعودية.

قال المخرج، إن فيلم الهامور يحل في المركز الثالث من حيث تحقيق الإيرادات في السينما السعودية خلال الفترة الحالية، ويعرض حاليًا في كل الدول الخليجية ومصر، وبعد ذلك سيتم توزيعه خارجيًا في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، مضيفًا أن الفيلم يحقق أرقام تذاكر ليست ضخمة، ولكنها تتصاعد، وهذا أمر مبشر