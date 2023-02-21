دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتقد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الوزراء الذين يصابون بالغرور كونهم يشغلون مناصب رفيعة في الحكومة، مشيرا إلى أن تمثيلهم للسعودية هو فقط ما يجعل لهم قيمة.

وقال وزير الطاقة السعودي خلال مشاركته في "المنتدى السعودي للإعلام" ردا على سؤال حول طريقة تعامله مع "تسييس" ملف الطاقة وأسئلة الصحفيين: "أحزن كثيرا عندما يعتقد أي وزير يمثل المملكة العربية السعودية أنه الوزير الملهم والقائد المحنك".

وأضاف: "تتضخم نفس الأنا لديه وهناك من يستطيع تحجيم هذا التورم، وهو أن كل واحد منا يجب ألا ينسى أنه يمثل هذه الدولة ولولا تمثيله لهذه الدولة لكان لا قيمة له"، حسب تعبيره.

وفي سياق متصل، أكد وزير الطاقة السعودي أن "الإعلام الصادق مرآة لمعرفة حقيقة الأحداث وواقعيتها".