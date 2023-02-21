دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أبرز المستشار الرئاسي الإماراتي، أنور قرقاش، الإثنين، دور بلاده في صدور البيان الرئاسي لمجلس الأمن المندد بـ"تقنين" السلطات الإسرائيلية بناء المستوطنات، واصفا التحركات بـ"البناءة والنشطة"، حسبما قال عبر صفحته الرسمية على تويتر.

وقال قرقاش في التغريدة: " تحركات بناءة ونشطة لصالح القضية الفلسطينية بقيادة ايجابية للدبلوماسية الاماراتية وجهود دقيقة أسفرت عن صدور البيان الرئاسي لمجلس الامن والذي يندد بالاجماع ببناء والتوسع في المستوطنات الاسرائيلية".

وتابع المستشار الرئاسي قائلا: "البيان هو الاول في مجلس الامن لصالح الحق الفلسطيني منذ تسع سنوات"، على حد قوله.

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أعرب عن "قلقه واستيائه" من قرار الحكومة الإسرائيلية في 12 فبراير /شباط "تقنين" المناطق الاستيطانية في الضفة الغربية، في بيان تمت الموافقة عليه خلال الجلسة.

وتجنب البيان ذو اللهجة المخففة الذي أصدره مجلس الأمن مشروع قرار تقوده الإمارات والذي يقال إنه كان يدعو إلى وقف النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية.

وانتقلت الإمارات العربية المتحدة إلى البيان الرئاسي "بسبب النتيجة الإيجابية للمحادثات بين الولايات المتحدة وفلسطين" حسبما قال دبلوماسي لشبكة CNN في وقت سابق.

وقالت سفيرة الإمارات في الأمم المتحدة، لانا النسيبة، للمجلس إن "خفض التصعيد" مطلوب بما في ذلك "التراجع عن وتعليق الخطوات الأحادية بما فيها الأنشطة الاستيطانية".